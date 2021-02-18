Перечислены привычки долгожителей

Долгожители из разных странах имеют свои привычки. Ученые выяснили, что дело не только в генетике. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева, сообщил «МИР 24».

Представители острова Окинава в японском архипелаге призывают найти причину жить, не волноваться, чувствовать счастье, помогать другим, есть, пока не будешь сыт на 80%. Местные жители на 90% питаются сложными углеводами. У них достаточно полноценное питание с содержанием большого количества овощей, фруктов, микронутриентов и витаминов. Также жители острова очень много двигаются.

В Калифорнии люди живут приблизительно на восемь лет дольше, чем среднестатистические американцы. Долгожители там не пьют алкоголь и кофе, не курят, основная масса из них — вегетарианцы.

Про остров Икария говорят, что там люди забывают умереть. В их рационе тоже очень много овощей, фруктов, бобовых. Также они известны высочайшим уровнем социализации — постоянно засиживаются в гостях. Один из трех жителей острова доживает до 90 лет.

На продолжительность жизни влияет комплекс факторов, заявила Ткачева. Среди них физическая активность, когнитивная функция, уровень образования, социальная активность, хороший сон, профилактика хронических и возрастных заболеваний. Также необходимо понимать, что старение — это зона развития.