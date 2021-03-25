Перечислены причины обмороков и их опасность для здоровья

Самые распространенные причины потери сознания перечислил терапевт, кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко. Опасны ли обмороки, разъяснило РИА ФАН.

Человек падает в обморок, когда мозг не получает достаточно крови с кислородом. Наиболее распространенная причина — «вазовагальное синкопе». Понятие означает, что в организме происходит реакция, при которой сердце начинает сокращаться очень медленно, или сосуды расширяются слишком сильно.

Причины вазовагального синкопе: стресс на фоне страха или боли; длительное пребывание в положение стоя, переутомление или гипертермия; необычная реакция при мочеиспускании на кашель или другую естественную функцию организма.

Если обморок произошел из-за вазовагального синкопе, это не опасно. В таком случае главное не удариться головой при падении.

Порой обморок случается без каких-либо видимых причин. Тем не менее эта временная утеря сознания может быть предвестником серьезных проблем со здоровьем.

После первого обморока стоит обратиться к врачу. Осмотр специалиста позволит убедиться, что обморок не является следствием серьезной болезни.