Перечислены последствия коронавируса, требующие реабилитации

После коронавируса некоторым пациентам понадобится реабилитация: постковидный синдром включает опасные для здоровья последствия. Директор НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Игорь Никитин перечислил тех, кто будет нуждаться в помощи.

Коронавирус поражает центральную нервную систему, написал сайт kp.ru. Из-за этого нарушается терморегуляция, не удается сконцентрироваться. Особенно от этого страдают люди на ответственных постах. Раньше они работали с большим объемом данных и цифр, теперь же не в состоянии делать это так, как обычно.

В постковидный синдром также включается потливость, очень быстрая утомляемость, когда ранее привычные физические нагрузки уже невозможны. Также сохраняется одышка, снижается терпимость к физической нагрузке, меняются функции почек.

Перенесшие коронавирус часто хотят прилечь в середине дня, отдохнуть, сделать перерыв между своими привычными делами. Врачи фиксируют у некоторых пациентов высокий уровень артериального давления, повышенный холестерин, диагностируют сахарный диабет или состояние преддиабета.

Это факторы усугубляют тревожность и депрессию, считает Никитин.

Реабилитационную программу будут формировать исходя из наиболее ярких клинических проявлений пациентов. Тревожность и признаки поражения ЦНС будут прорабатываться с психологом и психиатром, неврологом. Поражения почек лечат нефролог и врачи других специальностей. С поражением сердечно-сосудистой системы нужно обратиться к кардиологу и реабилитологу, который определяет уровень допустимых физических нагрузок. Легкие — сфера ответственности пульмонологической бригады и медика, устанавливающего допустимый уровень физических нагрузок.