Перечислены полезные свойства воды с лимоном

Привычка регулярно пить холодную или теплую воду с лимоном может существенно улучшить ваше здоровье. Об этом написала Pravda.Ru.

Стакан воды с лимоном с утра поможет запустить пищеварительную систему и избавиться от проблем с кишечником. Кроме того, кислоты в лимонном соке помогают организму эффективнее расщеплять пищу и усваивать полезные вещества.

Цитрусовые являются источником витамина С — вода с лимоном ежедневно будет поддерживать иммунитет и помогать организму в борьбе с вирусами. Кроме того, в лимонах содержится калий, который благотворно влияет на кровеносные сосуды и нормализует давление.

Благодаря антисептическим свойствам лимон может помочь избавиться от неприятного запаха изо рта. Для этого рекомендуется выпивать по стакану воды с лимоном до и после еды — лимон поможет убить вызывающие запах бактерии.

Наконец, вода с лимоном может помочь в борьбе с лишним весом. В сочетании со здоровой диетой и физическими нагрузками вода с лимоном поможет избежать переедания и избавиться от вздутия живота.