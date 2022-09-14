Перечислены полезные свойства тимьяна | 360°

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Перечислены полезные свойства тимьяна

Telegram-канал «Красота и Здоровье»: тимьян помогает укрепить иммунитет

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Эксперты Telegram-канала «Красота и Здоровье» перечислили полезные свойства тимьяна. По их словам, это растение помогает укрепить иммунитет, а также избавить от вирусных, грибковых и инфекционных заболеваний. Об этом написало издание Yakutsk.ru

Эфирное масло тимьяна способно избавить от заложенности носа, горла и грудной клетки. Как отметили эксперты, достаточно вдыхать его аромат, чтобы устранить подобные проблемы, сообщило ИА Nation News

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Тимьян избавляет от мокроты и слизи при сухом кашле, а также отлично убирает травмы и ссадины на теле. 

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Это растение улучшает состояние кожи, работу нервной системы, а также дарит чувство легкости. Его можно пить в виде чая во время депрессии, при головных болях и при низком давлении.

Ранее ученые из Университета Пердью рассказали, что на основе тимьяна и орегано можно создать лекарство от рака. Они выяснили, что в орегано и тимьяне находится химическое соединение, которое способно предотвратить развитие злокачественным образований.

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