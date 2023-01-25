Здоровье 25 января 2023, 17:40 Перечислены полезные свойства популярных видов рыбы Нутрициолог Ганчар: в треске есть фосфолипиды, восстанавливающие стенки клеток

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Нутрициолог Ната Гончар в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» перечислила самые полезные свойства популярных видов рыбы.

В таких видах рыбы, как треска, сельдь, пикша, камбала и сардина накапливается меньше всего свинца и ртути. Они подходят для ежедневного употребления, написало РИА ФАН.

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В треске есть фосфолипиды, восстанавливающие поврежденные стенки клеток. Кроме того, треска содержит небольшой процент жира и много белка. В судаке и окуне могут накапливаться паразиты, поэтому для них требуется длительная термическая обработка.

Лосось, кета, горбуша, форель, сазан и карп подойдут для диетического питания, сообщила нутрициолог.