25 января 2023, 17:40
Перечислены полезные свойства популярных видов рыбы
Нутрициолог Ганчар: в треске есть фосфолипиды, восстанавливающие стенки клеток
Нутрициолог Ната Гончар в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» перечислила самые полезные свойства популярных видов рыбы.
В таких видах рыбы, как треска, сельдь, пикша, камбала и сардина накапливается меньше всего свинца и ртути. Они подходят для ежедневного употребления, написало РИА ФАН.
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В треске есть фосфолипиды, восстанавливающие поврежденные стенки клеток. Кроме того, треска содержит небольшой процент жира и много белка. В судаке и окуне могут накапливаться паразиты, поэтому для них требуется длительная термическая обработка.
Лосось, кета, горбуша, форель, сазан и карп подойдут для диетического питания, сообщила нутрициолог.
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