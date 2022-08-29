Перечислены полезные свойства моркови

Терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский в беседе с Ura.ru навал полезные свойсва моркови. По словам медика, этот овощ благотворно влияет на сердце, зрение, кожу и иммунную систему благодаря содержанию в нем ретинола.

«Морковь богата витаминами, особенно витамином А (ретинолом), антиоксидантами и минералами, в том числе калием, фосфором и железом. Из-за этого морковь считается полезной для сердца, кожи, зрения, иммунной системы. Витамин А жирорастворимый, поэтому для его усвоения желательно есть морковь с жирными продуктами, например, с мясом или растительными маслами», — сообщил Ледовский.

Медик добавил, что одна морковь не способна спасти от каких-либо заболеваний.

«Не надо ее есть ради призрачного оздоровления. Одна морковь не спасет вас ни от каких заболеваний. Реальная польза морковки может проявиться только в том случае, если вы будете употреблять ее в рамках полноценной сбалансированной диеты, которая включает в себя и другие овощи, фрукты, злаковые, и регулярных физических упражнений — примерно 30 минут в день <…>», — пояснил врач.

Переедание морки чревато проблемами с органами ЖКТ, в том числе диареей, заключил Ледовский.