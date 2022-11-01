Перечислены плюсы питания веганов | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 13:22 Перечислены плюсы питания веганов Диетолог Лисицына: пища веганов улучшает микробиоту кишечника и укрепляет иммунитет freepik

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Врач-диетолог Светлана Лисицына в разговоре с изданием РИАМО объяснила, каким образом пища веганов влияет на организм человека.

Медик отметила, что веганы едят исключительно растительную пищу, которая, в свою очередь, оказывает положительный эффект на органы пищеварения, улучшая микробиоту кишечника и укрепляя иммунитет.

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«Несмотря на отсутствие в рационе животных продуктов, во фруктах и овощах содержится достаточное количество витаминов, минералов и микроэлементов, которые можно употреблять с пользой для своего организма», — добавила диетолог.

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В рацион веганов, помимо овощей и фруктов, входят нут, соя, соевое мясо, кокосовое молоко, крупы, цельнозерновой хлеб. Хорошим источником белка для них являются грибы и тофу. Также в рационе веганов часто присутствуют орехи и различные масла.

Растительная пища хорошо сказывается на здоровье людей с повышенным сахаром, повышенной толерантностью к глюкозе или диагностированным сахарным диабетом, резюмировала Лисицына.