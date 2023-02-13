Здоровье 13 февраля 2023, 15:42 Перечислены плюсы и минусы свежевыжатых соков Диетолог Стародубова: следует отдать предпочтение натуральным фруктам и овощам Unsplash

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Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова в разговоре с Lenta.ru перечислила плюсы и минусы свежевыжатых соков, а также объяснила, почему стоит отдавать предпочтение натуральным овощам и фруктам.

По словам медика, свежевыжатые соки, так же как и фрукты, содержат витамины, минеральные вещества и биофлавоноиды, однако при механической обработке продукта количество витаминов несколько снижается.

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«Витамин С, источником которого служат свежие фрукты и овощи, частично разрушается в результате воздействия воздуха и света в процессе механической обработки продукта», — сказала диетолог.

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Она добавила, что пищевые волокна, которые так необходимы для организма, практически полностью остаются в выжимках, то есть выбрасываются.

Врач также напомнила, что в свежевыжатых соках количество простых сахаров значительно выше, чем в цельных овощах и фруктах.