  • Перечислены первые признаки опухоли мозга

    21 сентября 2019, 15:23

    Алена Макаренко

    Обнаружить первые признаки появления опухоли головного мозга можно самостоятельно. Главное только обращать внимание на то, что же говорит нам организм. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов.
    Перечислены первые признаки опухоли мозга

    К симптомам болезни относятся разные изменения на слизистой, асимметрия в зрачках, головная боль, возникшая непонятно по какой причине. Кроме того, стоит забить тревогу, если постоянно воспаляется какой-нибудь орган.

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    В таких случаях медлить нельзя, важно сразу же идти на уточняющее дообследование. Не нужно ждать «даже двух-трех недель» и не заниматься самолечением.

    «Опухоли не имеют каких-то особенных симптомов. Они все протекают под масками других заболеваний», — рассказал Решетов.

    Точные причины возникновения опухоли в головном мозге неизвестны. По мнению врачей, онкология развивается из-за совокупности факторов — наследственности, образа жизни, перенесенных травм.

    Некоторые виды новообразований в мозге меняют свои характеристики в течение месяца.

    Подобные злокачественные образования появляются глубоко внутри организма и очень трудно диагностируются, писало ИА Nation News. Тем не менее можно без проблем самим распознать главные симптомы, главное прислушиваться к своему телу и быть начеку.