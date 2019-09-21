Перечислены первые признаки опухоли мозга
К симптомам болезни относятся разные изменения на слизистой, асимметрия в зрачках, головная боль, возникшая непонятно по какой причине. Кроме того, стоит забить тревогу, если постоянно воспаляется какой-нибудь орган.
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В таких случаях медлить нельзя, важно сразу же идти на уточняющее дообследование. Не нужно ждать «даже двух-трех недель» и не заниматься самолечением.
«Опухоли не имеют каких-то особенных симптомов. Они все протекают под масками других заболеваний», — рассказал Решетов.
Точные причины возникновения опухоли в головном мозге неизвестны. По мнению врачей, онкология развивается из-за совокупности факторов — наследственности, образа жизни, перенесенных травм.
Некоторые виды новообразований в мозге меняют свои характеристики в течение месяца.
Подобные злокачественные образования появляются глубоко внутри организма и очень трудно диагностируются, писало ИА Nation News. Тем не менее можно без проблем самим распознать главные симптомы, главное прислушиваться к своему телу и быть начеку.