Перечислены первые признаки надвигающегося инсульта

Доцент кафедры клинической неврологии Пенсильванского медицинского университета Келли Гумберт рассказала, какие признаки могут указывать на надвигающийся инсульт. Об этом написал журнал Eat This, Not That!.

К очевидным признакам специалист отнесла перекошенное лицо, трудности с речью и ходьбой, онемение по всему телу и зрительные проблемы, рассказало РИА ФАН.

«Симптомы инсульта появляются внезапно. Люди в какой-то момент чувствуют себя хорошо, а затем у них внезапно появляются такие симптомы, как слабость, онемение, проблемы с речью или потеря зрения», — сказала Гумберт.

При первых подобных симптомах необходимо в обязательном порядке обратиться к лечащему доктору, резюмировала невролог.