Здоровье 26 декабря 2022, 13:41 Перечислены первые признаки деменции Independent: первым признаком деменции являются трудности в выполнении простых задач

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Журналисты Independent, пообщавшись с жительницей Великобритании Джуд Торп, которая страдает деменцией, узнали симптомы этого заболевания.

По словам женщины, первым признаком болезни стали трудности в выполнении простых задач. Также она начала страдать забывчивостью и терять ориентацию в пространстве, написало ИА Nation News.

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Лишь через пять лет после первых признаков болезни врачи поставили 57-летней Торп диагноз болезнь Альцгеймера. Сейчас женщина ведет активный образ жизни и призывает людей с подобными симптомами не игнорировать их.

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