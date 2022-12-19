Здоровье 19 декабря 2022, 13:13 Перечислены основные симптомы начала менингита Инфекционист Жемчугов: боль в глазах и сильная мигрень могут сообщать о менингите

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Боль в глазах, сильная мигрень, насморк и кашель могут сообщать о менингите. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-инфекционист Владислав Жемчугов.

Специфическим признаком менингита является и то, что во время болезни пациент не в состоянии поднять прямую ногу из положения лежа, написал сайт kp.ru.

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«Это верный способ проверить больного на менингит — если кто-то поднимет человеку ногу, пока тот лежит, то это действие отзовется резкой болью в шее и голове», — сказал Жемчугов.

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Лечащему доктору необходимо сообщить о том, были ли вы в контакте с мигрантами. В таком случае вам предложат сдать мазок на менингококк.