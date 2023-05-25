Здоровье 25 мая 2023, 17:49 Перечислены основные симптомы инфаркта миокарда Врач Колиев: основными жалобами при инфаркте миокарда бывают боли в области сердца

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Чаще всего пациенты при инфаркте миокарда жалуются на боли в области сердца и в левой половине грудной клетки. Об этом РИАМО рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Вячеслав Колиев.

У некоторых пациентов могут возникать боли в левой челюсти, зубах, в руке, плечевом суставе. Иногда появляются такие симптомы, как слабость, холодный липкий пот, чувство страха и одышка, написал Daily Moscow.

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При остром инфаркте миокарда пациент чувствует упорные, волнообразные боли в загрудинной области.