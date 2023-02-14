Здоровье 14 февраля 2023, 12:53 Перечислены основные причины снижения либидо

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Сексолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Диана Генварская в разговоре с «Известиями» перечислила основные причины снижения либидо у мужчин и женщин.

По ее словам, основной причиной является уменьшение энергетического потенциала. Это может быть связано как с ухудшением метаболизма в клетках, так и с замедлением производства энергии из глюкозы и жиров.

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«Кроме того, либидо может снижаться на фоне психологических проблем. Если человек теряет интерес к жизни, он обижен на себя и на общество, исчезает и сексуальное влечение», — добавила сексолог.

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Зачастую причиной снижения либидо являются гормональные проблемы, которые связаны не только с дефицитом макро- и микронутриентов, но и с состоянием нервной системы.