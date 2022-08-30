Перечислены основные полезные свойства рыбы

Врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова в разговоре с радиостанцией Sputnik перечислила основные полезные свойства рыбы.

Как отметила медик, рыба содержит множество необходимых организму веществ и представляет собой неотъемлемую часть полноценного рациона.

«В норме рыба должна присутствовать на нашем столе не менее двух-трех раз в неделю. Рыбный белок усваивается в два раза быстрее, чем мясо, всего за два-три часа. Помимо белка, рыба является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, жирорастворимых витаминов D, А, Е, витаминов группы B и таких важнейших минералов, как селен, фосфор, магний, натрий и калий», — процитировало ИА Nаtion News слова диетолога.

При этом Разаренова предупредила, что полностью замещать мясные блюда рыбными не стоит. Мясо содержит более биодоступную форму железа, поэтому из мяса оно усваивается лучше, заключила врач.