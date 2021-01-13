Перечислены нежелательные при лечении коронавируса лекарства

Доктор медицинских наук из детской больницы в американском Цинциннати (штат Огайо) Джошуа Шаффцин составил список лекарств, которые не следует применять при лечении коронавируса. По его мнению, они могут только помешать естественным процессам выздоровления.

По данным портала Yahoo life, врач посоветовал не употреблять противодиарейные препараты с лоперамидом. Они замедляют работу кишечника и мешают организму избавляться от бактерий и воспаления. Взамен Шаффцин предложил пить воду.

Доктор предложил не пользоваться ингаляторами. Если у пациента нет астмы, они, скорее ему навредят, чем помогут.

В состав назальных спреев также входит фенилэфрин, который опасен при болезнях сердца.

Его коллега из инфекционного отделения американского Медицинского центра Большого Балтимора Теодор Бейли перечислил группы безрецептурных препаратов, которые могут облегчить состояние инфицированного COVID-19 больного. Это противовоспалительные и жаропонижающие лекарства. В первую очередь, парацетамол. Доктор посоветовал загодя запастись противокашлевыми препаратами, а также витамином С и цинком.

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что «великой пользой» коронавируса стало отвращение, которое переболевшие им начинают испытывать к алкоголю.