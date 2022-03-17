Перечислены нетипичные симптомы коронавирусной инфекции

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что к нетипичным симптомам коронавируса можно отнести недомогание и слабость, боли в животе, нарушение пищеварения, а также головные боли. Об этом написал Ura.ru.

Как пояснил специалист, эти симптомы нельзя отнести к типичным, поскольку при любых других заболеваниях они также могут проявляться.

«Общее недомогание без повышения температуры, без кашля, то есть, выраженная усталость — это симптомы, которые сложно сразу отнести к ковиду. Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита. Это не потому, что они для ковида не характерны, а потому что очень сложно понять, что у человека именно COVID-19», — сказал он.

Крючков отметил, что любые нарушения, связанные с центральной нервной системой, также можно отнести к ковиду. Особенно, если заболевший имел контакты с человеком, перенесшим инфекцию.