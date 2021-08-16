Перечислены несколько причин полюбить чай с ромашкой

Ромашка издавна славится своими лекарственными свойствами. Ее применяют для избавления от различных недугов. Сейчас из цветка делают чаи и отвары. Исследователи обнаружили, что это ценное растение дает множество других преимуществ, рассказала Pravda.Ru.

Так, ромашковый чай помогает уменьшить хроническое воспаление, которое может быть вызвано необработанной инфекцией, травмой или аутоиммунным заболеванием. Ромашка содержит большое количество противовоспалительных соединений, которые могут отключить воспалительные механизмы в организме.

Кроме того, чай из отвара ромашки помогает предотвратить рак. Согласно исследованиям, содержащийся в растении апигенин является эффективным противораковым средством.

Еще одно полезное свойство ромашкового чая — это уменьшение уровня сахара в крови. Исходя из исследования британских и японских ученых, действие эскулетина подавляет фермент под названием «сахараза». А действие другого важного компонента кверцетина, содержащегося в ромашке, препятствует всасыванию глюкозы в кишечнике, стимулирует секрецию инсулина и повышает чувствительность клеток к инсулину.

Также ромашковый чай помогает предотвратить резкую потерю плотности костей, вызванную падением уровня эстрогена. Греческие ученые выяснили, что ромашка стимулирует дифференцировку и минерализацию остеобластов даже без эстрогена. Это говорит о том, что употребление чая может защитить женщин в менопаузе от быстрой потери костной массы.

Кроме того, доказано, что употребление ромашкового чая успокаивает тревожных людей. Седативные свойства помогают лучше засыпать, если выпивать ромашковый чай за 45 минут до сна.