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    16 августа 2021, 14:12

    Перечислены несколько причин полюбить чай с ромашкой

    Оксана Лавнюженко

    Ромашка издавна славится своими лекарственными свойствами. Ее применяют для избавления от различных недугов. Сейчас из цветка делают чаи и отвары. Исследователи обнаружили, что это ценное растение дает множество других преимуществ, рассказала Pravda.Ru.

    Перечислены несколько причин полюбить чай с ромашкой

    Так, ромашковый чай помогает уменьшить хроническое воспаление, которое может быть вызвано необработанной инфекцией, травмой или аутоиммунным заболеванием. Ромашка содержит большое количество противовоспалительных соединений, которые могут отключить воспалительные механизмы в организме.

    Кроме того, чай из отвара ромашки помогает предотвратить рак. Согласно исследованиям, содержащийся в растении апигенин является эффективным противораковым средством.

    Еще одно полезное свойство ромашкового чая — это уменьшение уровня сахара в крови. Исходя из исследования британских и японских ученых, действие эскулетина подавляет фермент под названием «сахараза». А действие другого важного компонента кверцетина, содержащегося в ромашке, препятствует всасыванию глюкозы в кишечнике, стимулирует секрецию инсулина и повышает чувствительность клеток к инсулину.

    Также ромашковый чай помогает предотвратить резкую потерю плотности костей, вызванную падением уровня эстрогена. Греческие ученые выяснили, что ромашка стимулирует дифференцировку и минерализацию остеобластов даже без эстрогена. Это говорит о том, что употребление чая может защитить женщин в менопаузе от быстрой потери костной массы.

    Кроме того, доказано, что употребление ромашкового чая успокаивает тревожных людей. Седативные свойства помогают лучше засыпать, если выпивать ромашковый чай за 45 минут до сна.