Перечислены необычные симптомы дефицита витамина D

Дефицит витаминов группы D может возникнуть из-за его недостатка в рационе. В холодное время года его не хватает из-за того, что люди меньше появляются на солнце.

Типичными признаками нехватки витамина D являются следующие:

— боль в суставах и мышцах,

— потливость ладоней,

— тусклость и ломкость ногтей,

— зуд,

— нарушение менструального цикла,

— мышечные судороги,

— апатия или ранимость.

Сьюзи Коэн также назвала относительно редкие симптомы. Это проблемы с желудочно-кишечным трактом и вздутие живота, одышка, аритмия, повышенное давление.

Также из-за снижения иммунитета человек может часто болеть, а из-за хрупких костей рискует сломать руку или ногу.

Витамины группы D содержатся в жирной рыбе, яичном желтке, коровьем молоке, грибах, апельсиновом соке и других продуктах.