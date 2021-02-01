Перечислены необычные симптомы дефицита витамина D
Дефицит витаминов группы D может возникнуть из-за его недостатка в рационе. В холодное время года его не хватает из-за того, что люди меньше появляются на солнце.
Типичными признаками нехватки витамина D являются следующие:
— боль в суставах и мышцах,
— потливость ладоней,
— тусклость и ломкость ногтей,
— зуд,
— нарушение менструального цикла,
— мышечные судороги,
— апатия или ранимость.
Сьюзи Коэн также назвала относительно редкие симптомы. Это проблемы с желудочно-кишечным трактом и вздутие живота, одышка, аритмия, повышенное давление.
Также из-за снижения иммунитета человек может часто болеть, а из-за хрупких костей рискует сломать руку или ногу.
Витамины группы D содержатся в жирной рыбе, яичном желтке, коровьем молоке, грибах, апельсиновом соке и других продуктах.