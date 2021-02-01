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    01 февраля 2021, 01:15

    Перечислены необычные симптомы дефицита витамина D

    Кирилл Фролов

    Витамины группы D поступают в организм с пищей, а также образуются под действием ультрафиолета. Они необходимы для мышц и костей, щитовидной железы, нормальной свертываемости крови, поддержания иммунитета. Американский фармацевт Сьюзи Коэн рассказала, из-за чего появляется дефицит витамина D, а также перечислила признаки его нехватки.
    Перечислены необычные симптомы дефицита витамина D

    Дефицит витаминов группы D может возникнуть из-за его недостатка в рационе. В холодное время года его не хватает из-за того, что люди меньше появляются на солнце.

    Типичными признаками нехватки витамина D являются следующие:

    — боль в суставах и мышцах,

    — потливость ладоней,

    — тусклость и ломкость ногтей,

    — зуд,

    — нарушение менструального цикла,

    — мышечные судороги,

    — апатия или ранимость.

    Сьюзи Коэн также назвала относительно редкие симптомы. Это проблемы с желудочно-кишечным трактом и вздутие живота, одышка, аритмия, повышенное давление.

    Также из-за снижения иммунитета человек может часто болеть, а из-за хрупких костей рискует сломать руку или ногу.

    Витамины группы D содержатся в жирной рыбе, яичном желтке, коровьем молоке, грибах, апельсиновом соке и других продуктах.