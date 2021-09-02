Перечислены напитки, противопоказанные после ковида

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель компании «МИССАДЕНА» Анна Бабаликашвили рассказала, от каких напитков лучше всего отказаться после перенесенной коронавирусной инфекции. По ее словам, крепкий чай и кофе учащают сердцебиение, а после болезни это нежелательно. Об этом написала радиостанция Sputnik.

«Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию (ускорение сердцебиения, — ред.). После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее. Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после ковида на какой-то период — на 2-3 месяца — желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая», — посоветовала специалист.

Она добавила, что со временем можно возвращаться к привычному рациону, в том числе к некрепкому черному чаю и кофе. При этом их употребление нужно ограничить двумя чашками в день. По поводу зеленого чая никаких противопоказаний нет. По словам специалиста, его можно смело пить в постковидный период, так как содержащиеся в напитке вещества прекрасно воздействуют на тонус сосудов.