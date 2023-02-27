Здоровье 27 февраля 2023, 11:00 Перечислены наиболее частые причины кашля Врач Карабиненко: чаще всего причиной раздражения является инфекция дыхательных путей

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Наиболее частой причиной кашля является инфекция верхних или нижних дыхательных путей. Об этом радиостанции Sputnik рассказал заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

«Кашель может сопровождаться одышкой, затрудненным выдохом, что говорит об отечности по ходу трахеи и бронхов. Различают горловой и бронхолегочный кашель», — сказал медик.

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Не менее часто причиной кашля становится курение. Как заметил врач, человек, пристрастившейся к этой пагубной привычке, начинает кашлять спустя пять лет. Курение, в свою очередь, приводит к хроническому бронхиту.

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Если человек курит на протяжении 30-40 лет, то фактически становится инвалидом, страдая хронической обструктивной болезнью легких, резюмировал Карабиненко.