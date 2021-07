Перечислены мешающие сбросить вес напитки

Чтобы быстрее распрощаться с ненавистными килограммами, стоит отказаться от пяти видов напитков. Об этом заявили американские диетологи.

Во время диеты больше всего внимания уделяется еде, но не стоит забывать и о напитках. Если напиток содержит большое количество сахара и калорий, то похудеть с ним будет не просто, отметило издание Eat This, Not That.

Диетолог Клара Лоусон предупредила, что много сахара содержится в соках. Для снижения веса лучше выбирать фрукты вместо свежевыжатых соков. Не стоит налегать и на газировку. В состав этого напитка входят подсластители, которые повышают желание съесть что-то калорийное.

По словам диетолога Линдси ДеСото, из рациона нужно исключить спиртное. Если выпить все же хочется, то лучше взять низкоуглеводное пиво или сухие игристые вина. При этом медик посоветовала не выпивать в день больше одного-двух бокалов.

Не стоит часто покупать сладкие спортивные напитки. Лучше перейти на простую воду, зеленый чай или черный кофе. Разбавить кофе можно несладким миндальным или овсяным молоком, а вот высококалорийные сливки добавлять не рекомендуется.