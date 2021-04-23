Перечислены лучшие напитки для запивания еды

Лучшие напитки для запивания еды перечислил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Запивать еду не вредно, это не мешает процессу усвоения пищи.

По мнению специалиста, лучший напиток для любой трапезы — вода, причем она должна быть комнатной температуры. Теплую воду можно пить до, во время и после еды.

«Мнение, что нельзя пить воду во время еды, не совсем обосновано. Потому что если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп — это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать», — объяснил Бобровский.

Также вполне приемлем чай, считает он. Однако в данном случае существуют некоторые ограничения. Диетолог посоветовал пить травяной чай, обычный черный, зеленый.

«К такому напитку у диетологии претензий минимальное количество, но, конечно, если он без сахара», — отметил врач.

Пить совсем крепкий чай — не очень хорошо. Тем не менее нет ограничений по объему этого напитка. Только людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует соблюдать осторожность: вещества, содержащиеся в чае, могут поспособствовать повышению давления.

При выборе напитка для завершения трапезы нужно обращать внимание на его калорийность. Избыток сахара приводит к проблемам с пищеварением.

«Современному человеку надо внимание обращать на калорийность напитков. То есть вреден не сам, условно, чай или кофе, а то количество сахара, которое вы в напиток добавляете», — предупредил диетолог.

Сладкие газированные напитки — источник сахара, то есть простых углеводов. Жидкие простые углеводы после еды плохо сказываются на пищеварении в целом. То же самое касается и соков, не свежевыжатых, а пакетизированных.