Перечислены люди, которым постоянно нужно принимать витамин D

Круглый год витамин D по возможности нужно принимать некоторым категориям людей. Среди них — беременные и кормящие мамы. Об этом сообщил профессор Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Суви Виртанен.

«Годовалым детям необходимо принимать 7,5 микрограмма витамина D в сутки круглый год. Беременным и кормящим матерям необходимо 10 микрограммов», — заявил он газете Helsingin Sanomat.

Это касается и тех, кто мало бывает на свежем воздухе, людей старше 75 лет, со смуглой кожей. Кроме того, детей, молодежь, кто закрывает одеждой кожу. Рекомендации по дозировкам могут быть разными. Люди, которым витамин D нужен зимой, лучше принимать его вплоть до апреля.

По словам профессора, уровень витамина в организме можно определить по рациону. Человеку, не употребляющему рыбу несколько раз в неделю, молочные продукты и продукты с витамином D, рекомендуется принимать 10 микрограммов с октября по конец марта. Однако, если в рационе есть вышеназванные продукты, то добавки не нужны будут даже зимой.