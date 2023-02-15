Здоровье 15 февраля 2023, 14:02 Перечислены инфекции, которыми можно заразиться в общественных местах

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Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что в общественных местах можно заразиться не только ОРИ, но и при определенных условиях — ИППП (инфекциями, передаваемыми половым путем).

«Чем больше людей встречается в одном ограниченном пространстве, тем большая вероятность встречи среди них инфицированного индивида», — сказал медик.

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В общественных местах также есть риск заразиться кишечными инфекциями, вирусными гепатитами А и Е, чесоткой, добавил Поздняков.

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Чтобы предупредить заражение теми или иными инфекциями в местах массового скопления людей, следует соблюдать дистанцию.