Перечислены главные признаки эмоционального выгорания

Состояние эмоционального выгорания имеет как минимум пять признаков. Их перечислили специалисты «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Томской области. Публикация появилась в Instagram медицинского учреждения.

Стоит обратить внимание на исчезновение эмпатии: при эмоциональном выгорании у психики исчезают силы на жалость и сочувствие. Кроме того, любимые занятия вам больше не доставляют удовольствия.

Еще один показатель выгорания — нарушение сна и аппетита. При этом желание спать не приходит даже при сильной усталости, а любимые блюда не приносят удовольствие. Четвертый признак — снижение самооценки. В подобном состоянии человек всегда недоволен собой, видит только отрицательные качества и наказывает себя за каждый промах.

Также к симптомам относится постоянная усталость. Человек в таком состоянии не может справиться со всеми проблемами самостоятельно, он нуждается в помощи.

Специалисты центра дали советы для борьбы с эмоциональным выгоранием. Медики порекомендовали прекратить все контролировать. Нужно больше гулять, читать, слушать музыку, общаться с близкими людьми, которые позаботятся и примут вас со всеми недостатками, написало ИА Nation News. Также не надо требовать от себя слишком многого.

Еще один действенный способ восстановления сил — здоровый сон. А чтобы переключиться и повысить уровень гормона радости, необходимо заниматься спортом. Также важно уходить в отпуск и полноценно отдыхать, чтобы перезагрузиться и на время забыть про работу.