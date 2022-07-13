Перечислены главные ошибки во время похудения

Врач-диетолог Анжелика Дюваль, более 10 лет помогающая людям приходить в форму, заявила, что главной ошибкой при похудении является неправильно составленный рацион питания. Об этом она сообщила «ФедералПресс».

«Первая самая большая ошибка — это неправильно составленный рацион, то есть когда человек начинает голодать, чтобы похудеть. На самом деле для похудения нужно отказаться от полуфабрикатов, консервов, простых углеводов в пользу овощей, фруктов, белковых продуктов», — сказала врач.

Диетолог также посоветовала не прибегать к питьевой диете, поскольку из-за нее могут пострадать печень, почки и поджелудочная железа.

«Часто ее используют подростки, которые ничего не понимают в составе пищи. Они начинают пить шоколадные коктейли, молоко, кофе и прочие напитки, которые гробят поджелудочную, почки и печень. Поскольку это жидкость, она и сахар сильно повышает в крови, и поджелудочную нагружает. Похудение может произойти, но за него придется поплатиться здоровьем», — отметила медик.

Она добавила, что вместе спортзала и тяжелых физических упражнений стоит добавить в повседневную жизнь кардионагрузки.

«Подходит аэробика, велосипед и другие кардионагрузки — они тратят калории и позволяют чувствовать себя хорошо. Если же мы будем просто приседать, то суставы в наших коленях начнут страдать», — подытожила Дюваль.