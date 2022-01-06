Перечислены главные ошибки при экспресс-тестировании на ковид

При невыполнении правил проведения экспресс-тестирования на коронавирус тест может показать ложный результат. Об этом предупредили сотрудники национальной службы здравоохранения Великобритании.

По словам медиков, перед сдачей экспресс-теста нужно тщательно продезинфицировать руки. По взятия мазка не стоит держать его в пробирке слишком долго. В колбе лучше всего вращать мазок круговыми движениями, уточнило издание Daily Express.

При этом специалисты напомнили, что экспресс-тесты показывают точный результат в течение определенного времени. Если анализ передержать, то результат может оказаться ложным.

«Если по истечению указанного в инструкции времени на тесте появилась еле заметная линия, то это не считается положительным результатом», — пояснили британские врачи.

Они добавили, что для большей надежности можно взять мазки из носа и горла. Еще стоит учитывать, что неправильно проведенное экспресс тестирование чаще всего дает «ложноотрицательный» результат, чем «ложноположительный». Если соблюдать все правила и рекомендации, то вероятнее всего тест покажет точный результат.