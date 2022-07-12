Перечислены диеты, которые могут навредить организму

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о диетах, которые могут навредить здоровью человека, привести к сбою работы сердца, желудка, поджелудочной и других органов. Об этом написал Ura.ru.

Как отметил специалист, опаснее всего монодиеты и голодание.

«Бывают вредные диеты. Например, когда человек отказывается от остальной еды и использует только один продукт. Чаще всего, независимо от того, какой продукт он выберет, будет вред. Но это будет разный вред. Если человек решит на одной сметане сидеть, поджелудочная железа может среагировать. Если на одних яблоках сидеть, у него желудок среагирует. А при голодании могут быть реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. В частности, резко падать артериальное давление», — добавил Гинзбург.

Большинство популярных диет не помогают избавиться от лишних килограммов.

«При избыточном весе есть статистика. Она безжалостна: 0,9, если не 0,99 из тех, кто похудел, наберут этот самый вес обратно. Какую бы диету человек не взял, скорее всего, он вес наберет обратно. Это заболевание предполагает наличие специфического образа жизни, в котором набор этого веса возможен», — резюмировал диетолог.