Перечислены 6 полезных свойств картофеля для здоровья

Картофель незаслуженно заработал плохую репутацию, ведь он обладает шестью полезными свойствами. Об этом рассказал заместитель декана отдела повышения качества образования Астонского университета Дуэйна Меллора, сообщило Metro.

Этот продукт полезен для здоровья, если не есть его в больших количествах и готовить правильно.

Картофель содержит витамин В6. Он связан с ферментами, участвует в обмене веществ, обеспечивает нормальную работу нервной системы. Одна небольшая картофелина содержит около четверти рекомендуемой взрослым суточной нормы этого витамина.

Витамин С поддерживает иммунитет, содержит антиоксиданты, нужен для суставов и зубов. Небольшая картофелина даст около 15% ежедневной нормы этого витамина.

Калий важен для нормальной работы мышц и нервов. При его дефиците или избытке плохо работает сердце. В жареном и запеченном картофеле содержится больше калия, так как варка приводит к потере приблизительно половины от изначального количества. При заболеваниях почек стоит сократить количество потребляемого продукта.

Холин задействован в создании фосфолипидов и нейромедиатора ацетилхолина, нужного для нормальной работы мышц, сосудов, сердца, мозга, нервов. Средняя картофелина содержит почти 10% суточной потребности человека в холине.

В картофеле нет глютена, поэтому он подходит для людей с непереносимостью этого вещества, написало ToDay News Ufa.

Кроме того, в клубнях содержится естественный крахмал, который улучшает метаболизм и снижает уровень сахара в крови.