Перечислены 3 аргумента в пользу майонеза

Существует три причины есть майонез. Их перечислил в эфире «Радио 1» технолог пищевого производства Рамис Хусаинов.

Для производства майонеза идет подсолнечное масло. В нем содержится большое количество незаменимых жирных кислот, которые не вырабатываются организмом. Это жирные полиненасыщенные кислоты омега-6.

«Как источник жирных кислот майонез — уже плюс», — заметил технолог.

А еще масло пребывает в дисперсном состоянии. Оно содержится в маленьких пузырьках размером пять микрон. При употреблении майонеза оно полностью усваивается организмом и несет пользу.

По словам Хусаинова, подсолнечное масло имеет много преимуществ перед оливковым.

Кроме того, в майонез добавляют горчицу. Эта приправа возбуждает аппетит, и тем самым переваривание пищи осуществляется наиболее полным образом.

Однако майонез не рекомендуется есть людям с проблемами с пищеварением.

Майонез впервые приготовили 28 мая 1756 года во французском городе Маон, отметило РИА ФАН. Продукт создают из естественных продуктов: яйца, горчица, лимонная кислота и подсолнечное масло.