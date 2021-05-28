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    28 мая 2021, 20:29

    Перечислены 3 аргумента в пользу майонеза

    Алена Макаренко

    Существует три причины есть майонез. Их перечислил в эфире «Радио 1» технолог пищевого производства Рамис Хусаинов.

    Перечислены 3 аргумента в пользу майонеза

    Для производства майонеза идет подсолнечное масло. В нем содержится большое количество незаменимых жирных кислот, которые не вырабатываются организмом. Это жирные полиненасыщенные кислоты омега-6.

    «Как источник жирных кислот майонез — уже плюс», — заметил технолог.

    А еще масло пребывает в дисперсном состоянии. Оно содержится в маленьких пузырьках размером пять микрон. При употреблении майонеза оно полностью усваивается организмом и несет пользу.

    По словам Хусаинова, подсолнечное масло имеет много преимуществ перед оливковым.

    Кроме того, в майонез добавляют горчицу. Эта приправа возбуждает аппетит, и тем самым переваривание пищи осуществляется наиболее полным образом.

    Однако майонез не рекомендуется есть людям с проблемами с пищеварением.

    Майонез впервые приготовили 28 мая 1756 года во французском городе Маон, отметило РИА ФАН. Продукт создают из естественных продуктов: яйца, горчица, лимонная кислота и подсолнечное масло.