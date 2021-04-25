Перечислены 10 продуктов, продлевающих молодость

Существует несколько продуктов питания, которые позволяют отсрочить или минимизировать последствия старения. Эти качества научно подтверждены. Очень полезны для организма, например, грецкие орехи. Они регулируют уровень холестерина и снижают риск развития сердечных заболеваний.

Список из 10 самых полезных продуктов опубликовало турецкое издание Milliyet. Грецкие орехи ослабляют воспалительные процессы головного мозга и стимулируют когнитивную активность.

В лососе содержится высокий уровень омега-3, которая предотвращает накопление холестерина в артериях, помогает сохранить ясность ума и защищает от нарушения сердечного ритма. Противовоспалительные свойства рыбы защитят кожу от морщин, угрей и пигментных пятен.

Черника поможет восстановить возрастные окислительные повреждения и преждевременное старение. Содержащиеся в ней антиоксиданты могут предотвратить возрастные нарушения памяти и двигательных функций.

Шпинат позволит заметно уменьшить возрастное ухудшение умственных функций и проблем со зрением. Он способен, как и зеленый чай, предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, снижает высокое артериальное давление и снижает риск развития рака пищеварительной системы.

Систематическое употребление в пищу брокколи также снижает возможность появления онкологических заболеваний. Содержащиеся в этом виде капусты витамины повышают плотность костей и снижают риск переломов.

Для кожи и ее питания чрезвычайно полезно оливковое масло. Оно контролирует сахар в крови и оказывает положительное влияние на организм при нарушениях памяти, деменции и болезни Альцгеймера.

Горький шоколад положительно влияет на эластичность кровеносных сосудов, снижает давление и риск развития диабета второго типа.

Томаты обладают антивозрастными свойствами, снижают уровень холестерина и предотвращают некоторые виды рака.

В красном сладком перце есть витамин С, полезный для выработки коллагена, и несколько мощных антиоксидантов.