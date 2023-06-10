10 июня 2023, 13:37
Перечень жизненно важных лекарств России расширили
Правительство России расширило список жизненно важных лекарств новыми формами препаратов
Новые лекарственные формы четырех препаратов, в том числе для лечения детей с хроническими заболеваниями, включили в перечень жизненно важных лекарственных средств. Как сообщила пресс-служба правительства, постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В обновленный список включили гранулированную версию препарата глекапревир+пибрентасвир. Это лекарство используют для детей с хроническим гепатитом C для противовирусной терапии.
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В список растворяющихся во рту таблеток включили сапроптерин, который назначают пациентам с фенилкетонурией. Также в реестр внесли обезболивающее «Просидол» для подъязычного рассасывания иммунодепрессант пирфенидон в виде таблеток с пленочной оболочкой.
Все медикаменты из списка жизненно важных препаратов закупает государство и устанавливает на них расценки в аптеках. Как напомнил RT, всего в реестр входит более 800 различных лекарств.
В конце декабря 2021 года правительство включило в список жизненно важных препаратов «Рисдиплам», который используют для лечения спинальной мышечной атрофии. Тогда же в список попали «Талазопариб» для лечения рака молочной железы, «Кладрибин» — от рассеянного склероза, «Эфмороктоког альфа» для помощи страдающим гемофилией и другие препараты.
Лекарства
Правительство РФ
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