Здоровье 29 декабря 2022, 00:19 Перечень жизненно необходимых лекарств обновили в России Правительство России обновило список жизненно необходимых и важнейших лекарств на 2023 год

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В России обновили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2023 год. В него добавили комбинацию средств для лечения ВИЧ и убрали мельдоний. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в распоряжение правительства России от 12 октября 2019 года. Из перечня согласно документу исключили препарат для лечения болезней сердца мельдоний.

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В перечень добавлена комбинация противовирусных препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), а также препарат для лечения острого лимфобластного лейкоза пэгаспаргаза. Распоряжение вступает в силу через два месяца после опубликования.

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Росздравнадзор сообщил о росте цен на жизненно важные лекарства в стране. За 11 месяцев цены выросли на 1,8%. Госдума приняла законопроект о возрождении производственных аптек. Теперь россияне смогут покупать препараты с индивидуальными дозировками по рецептам врачей. Эксперты считают, что это обеспечит персонализированный подход, при котором будут учитываться потребности конкретного пациента.