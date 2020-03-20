Переболевшую коронавирусной инфекцией пациентку выписали в Калининградской области

Заразившиеся коронавирусной инфекцией россияне начинают выздоравливать. В Калининградской области из больницы выписали местную жительницу, которая подхватила вирус.

Как уточнил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысов, после двухнедельного лечения анализы не показали в организме женщины наличия возбудителя. Исследование провели дважды.

«На выписке первый пациент, который переболел новой инфекцией. Ей 40 лет. Калининградка. Вернулась из Милана, поступила 7 марта с симптомами респираторного заболевания. Получала лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава», — привело слова главы пресс-службы РИА «Новости».

Дмитрий Лысов уточнил, что в больнице остаются еще четыре человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Их состояние стабильное.

В региональном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции рассказали, что на сегодняшний день обследование прошли 1,4 тысячи человек. У пяти из них, с учетом выздоровевшей женщины, обнаружили коронавирус. Под наблюдением врачей остаются 711 человек.

Как напомнило ИА Nation News, сегодня в России из больницы выписались четыре человека, которые переболели COVID-19. Общее число выздоровевших в стране составило девять человек.