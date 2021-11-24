Гинцбург назвал справедливой идею выдавать QR-коды «неофициально» переболевшим ковидом

Власти задумались над возможностью выдавать QR-коды тем, у кого высокий титр антител, но официально они не числятся переболевшими ковидом. Такую инициативу счел справедливой директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, было бы справедливо предоставлять QR-коды людям, имеющим достаточный уровень антител для защиты от коронавируса. Как именно человек получил высокий титр антител, является его личным делом, считает Гинцбург.

«Грань между переболевшими, которых много и привитыми [в этом отношении] в принципе должна быть стерта», — заявил директор центра РБК.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение о выдаче QR-кодов «неофициально» переболевшим россиянам с антителами. Пока детали инициативы еще обсуждаются, но о решении могут объявить уже в ближайшее время.

Как отмечал Гинцбург, для полной защиты организма от штамма «дельта» необходимо иметь уровень антител в 300 Bau. Такой вывод специалисты сделали по итогам исследования, в котором участвовали четыре тысячи жителей столицы.