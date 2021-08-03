Переболевшим ковидом россиянам посоветовали есть арбузы

Арбуз может помочь восстановиться после ковида, так как в нем есть витамин C и мощные антиоксиданты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на врача-терапевта Елену Тихомирову.

«Людям, перенесшим COVID-19, которые восстанавливаются после болезни, арбуз очень даже показан, потому что у него есть выраженная антиоксидантная защита, которая окрашивает его в красный цвет. Далее, арбуз — это источник витамина С», — приводит агентство слова Тихомировой.

Педиатр Марина Лерман отметила, что арбуз также может поднять настроение, вывести токсины и шлаки из организма и укрепить сердечно-сосудистую систему. Она рекомендовала не есть арбуз вместе с кисломолочкой. так как это сочетание может вызвать пищевое отравление.

Ранее терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, что в августе арбузы можно есть уже смело. В начале лета они могут содержать всякие химические вещества для ускорения созревания.