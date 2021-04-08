Переболевшим ковидом может хватить одной прививки «ЭпиВакКороной»

Тем, кто уже переболел COVID-19, возможно, будет достаточно только одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона». Однако это надо проверять. Об этом заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Речь идет о том, чтобы привиться, когда уровень антител начнет падать.

«Я думаю, что так и будет. Вторая доза вакцины усиливает защиту. Один раз мы иммунной системе что-то показали, а второй раз мы ее натаскали именно на этот вирусный агент, то есть обучили иммунитет и закрепили», — сказал он РИА «Новости».

Максютов подчеркнул, что вопрос о введении одной дозы вакцины переболевшим нужно тщательно изучить. В частности, надо провести дополнительные исследования. Они планируются в будущем, но точных сроков пока нет.

Директор «Вектора» уточнил, что «ЭпиВакКороной» уже привились более 20 тысяч россиян. До конца года прививку планируют сделать примерно пяти миллионам человек. В ближайшее время в регионы доставят 230 тысяч комплектов вакцины.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентный препарат, который вводится дважды с интервалом в 21 день.