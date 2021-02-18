Переболевшим COVID-19 предложили вкалывать только одну дозу вакцины

Людям, которые переболели COVID-19, может хватить одной дозы, чтобы получить иммунитет. Такое количество препарата способно заставить организм вырабатывать антитела в огромном количестве.

Сейчас не рекомендуется делать прививку от коронавируса в течение трех месяцев после болезни, сообщила РИА «Новости» заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман. Результаты дальнейших исследований покажут допустимые сроки получения вакцины и ее количество.

«Такое может быть с точки зрения законов иммунологии. На практике нам это дает то, что говорят переболевшим, что у них нет необходимости в вакцине. Недавно, 18 января, вышла новая работа в Nature, которая показала, что больше трех месяцев у переболевших есть антитела», — сказала эксперт.

Гольцман напомнила, что иммунная система помнит инфекцию и, если человек повторно заболевает, «включается память и начинает усиленно вырабатывать антитела«. Инфекционист посчитал, что прививка может стать ускорителем и заставит организм выработать намного больше антител.