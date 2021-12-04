Переболевшим COVID-19 посоветовали прививаться «Спутником Лайт»

Профессор вирусологии, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов дал рекомендацию, чем лучше прививаться переболевшим COVID-19 и имеющим антитела. Он сообщил в интервью Lenta.ru, что в таком случае лучше использовать вакцину «Спутник Лайт».

«Исследования показали, что однократная вакцинация переболевших обладает очень высоким защитным действием, и тогда двукратно вакцинироваться незачем — у вас уже предварительный иммунитет активирован», — отметил Чепурнов, добавив, что неболевшему человеку лучше использовать «классическую» двухкомпонентную вакцину.

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ ранее одобрило применение российской вакцины «Спутник Лайт». Однокомпонентный препарат можно вводить в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин. Поэтому «Спутник Лайт» будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из вакцин.