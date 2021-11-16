Переболевшим COVID -19 без симптомов выдадут QR-код

Люди, которые перенесли болезнь на ногах бессимптомно, могут получить QR-коды, если их ПЦР-тест покажет положительный результат. Так их не будут ограничивать новые законы. О нововведении написал «Интерфакс».

«У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», — объяснил систему председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он подчеркнул, что во всех инициативах по введению QR-кодов для прохода в общественные места и для проезда в транспорте нужное количество антител (защищающее от коронавируса) для его получения не оговаривается. Также как единой системы тестирования, выдающей одинаковые результаты, пока нет.

Хубезов объяснил, что на самом деле в целом количество антител не должно влиять на решение о вакцинации, потому что уровень иммунитета очень сложно определить по одному тестированию. К тому же, из общего количества антител «рабочих», нейтрализующих вирус, может быть совсем немного.

Законопроекты об использовании QR-кодов в магазинах и на транспорте внесли в Госдуму 12 ноября. Ожидаемо они будут действовать до 1 июня 2022 года. Никакие документы по-прежнему не нужно будет показывать при проходе в продуктовые магазины и аптеки.