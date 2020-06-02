Переболевших пневмонией детей отправят в санатории

Одним из последствий пандемии коронавируса стало увеличение числа детей, перенесших пневмонию. Поэтому московские власти подготовили программу их реабилитации.

Как рассказал в эфире медиагруппы «Патриот» главный детский реаниматолог Москвы, замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Светлана Валиуллина, с начала года было зафиксировано около четырех тысяч детских случаев заболевания пневмонией в столице. Она рассказала, что открытие санаториев Московской области начнется приема детей, перенесших пневмонию. Реаниматолог уточнила, что уже составлены расписание и маршруты, определено кого и куда направят в зависимости от возраста.

По данным РИА ФАН, в Москве не ожидается рост смертности в связи с тем, что из-за ограничительного режима дети не смогут получить своевременную медицинскую помощь. Валиуллина подчеркнула, что работа неотложной медицинской помощи ни на секунду не прекращалась. Плановое лечение приостанавливалось только в том случае, если по показаниям его можно было отложить.

По мнению Светланы Валиуллиной, Россия перенесла период эпидемии, если говорить о детской заболеваемости, успешно. Главной причиной стал новый порядок реабилитационной помощи детям, введенный осенью 2019 года.

В России детский летний отдых, если позволит эпидемическая ситуация, начнется 1 июля. Однако смены в оздоровительных центрах могут сократить с 21 до 14 дней.