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    06 апреля 2022, 10:09

    Переболевших ковидом людей предупредили о новой опасности

    Терапевт Водовозов: пациенты, когда-то перенесшие ковид, начинают чаще болеть пневмонией

    Оксана Лавнюженко

    Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов заявил, что легкие человека, который ранее переболел коронавирусной инфекцией, становятся более уязвимыми для других болезней. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Переболевших ковидом людей предупредили о новой опасности

    Он отметил, что пациенты, когда-то перенесшие ковид, начинают чаще болеть пневмонией.

    «Люди, у которых пострадали легкие за время COVID-19, могут начать чаще страдать от болезней, связанных с дыхательными путями. Легкие у этих людей оказываются более уязвимыми для болезней. Например, оказываются более склонными к пневмониям», — сообщил Водовозов.

    Главной проблемой является то, что никто из медиков не понимает, насколько долгими будут последствия. Какое время после ковида должно пройти, чтобы легкие человека восстановились полностью.

    Токсиколог посоветовал обращаться к лечащему врачу в случае появления первых признаков проблем с дыханием.