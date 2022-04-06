Переболевших ковидом людей предупредили о новой опасности

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов заявил, что легкие человека, который ранее переболел коронавирусной инфекцией, становятся более уязвимыми для других болезней. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Он отметил, что пациенты, когда-то перенесшие ковид, начинают чаще болеть пневмонией.

«Люди, у которых пострадали легкие за время COVID-19, могут начать чаще страдать от болезней, связанных с дыхательными путями. Легкие у этих людей оказываются более уязвимыми для болезней. Например, оказываются более склонными к пневмониям», — сообщил Водовозов.

Главной проблемой является то, что никто из медиков не понимает, насколько долгими будут последствия. Какое время после ковида должно пройти, чтобы легкие человека восстановились полностью.

Токсиколог посоветовал обращаться к лечащему врачу в случае появления первых признаков проблем с дыханием.