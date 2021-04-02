Врач назвал лучшее туристическое направление для переболевших COVID

Во многих случаях коронавирус сказывается на легких. После перенесенной болезни лучше всего на несколько дней отправиться подышать горным воздухом. Об этом «360» рассказала врач и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

«Пребывание в течение трех-семи дней в каком-нибудь санатории или в горах Сочи — лучше этого ничего не придумаешь. Есть на сегодняшний день программа реабилитационного лечения. В частности, государство может предложить лечебно-реабилитационный центр Минздрава», — отметила врач.

Она добавила, что в центре есть соляные комнаты и другие разработки для тех, кто переболел ковидом. По словам Добрецовой, сейчас на этом делают большие деньги частные клиники, предлагая раздутые программы. При этом они не проводят комплексное стационарное обследование. Хотя после ковида особенно важно понять, какой орган наиболее пострадал. В зависимости от этого уже подбирается программа реабилитации.

Кроме того, для восстановления и отдыха врач посоветовала уехать на три дня за город и ориентировать на биологические часы.

«Вставать с восходом солнца, ложиться с заходом и совершенно убрать гаджеты. Если так делать в течение трех дней, то ты вполне можешь побороть свою хроническую усталость, обновиться, укрепить свой иммунитет и повысить настроение», — сказала Добрецова.

Также врач предупредила об опасности кондиционеров. Техника обязательно должна проходить очистку, так как бактерии внутри нее могут вызвать пневмонию, схожую с ковидной. Добрецова подчеркнула, что для использования кондиционера любой человек должен закаляться. Для начала можно делать контрастные обливания и легче одеваться на улицу, но процесс должен быть постепенным.