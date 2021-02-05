Переболевших COVID-19 предупредили о выпадении волос в течение полугода

После ковида и восстановительной терапии у многих пациентов стали выпадать волосы. Облысение продолжается даже после выздоровления. Некоторые из них вынуждены обращаться к трихологам.

Ridus узнал, что количество обращений к этим специалистам за год пандемии увеличилось примерно на 30% по сравнению с 2019-м. По словам дерматолога и трихолога Юлии Галлямовой, ничего страшного в выпадении волос нет.

«Организм придет в норму, и волосы восстановятся. Но человек должен свыкнуться, что определенное время после выздоровления волосы еще будут выпадать — от нескольких недель до трех месяцев, — заявила Галлямова.

По ее словам, прежняя густота вернется в течение полугода. Специалист отметила, что у перенесших COVID-19 наблюдается телогеновое выпадение волос, или так называемая алопеция. Эксперт объяснила, что на волосы негативное влияние оказывают инфекция и лекарства, которые принимались для выздоровления. Это антибиотики, биологические препараты, гормоны.

«Волосы, которые подверглись токсическому воздействию, переходят в так называемую стадию покоя, и они находятся достаточно долго в волосяном фолликуле. И сколько на голове находится таких волос, которые уже не будут расти, неизвестно, — заметила трихолог.

По ее мнению, рост волос можно простимулировать разными средствами. Ковид также вызывает проблемы с зубами. Есть случаи, когда у некоторых пациентов они выпадали.