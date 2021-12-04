Переболевших COVID-19 предупредили о возможной уязвимости перед штаммом «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться опасным для переболевших COVID-19. Не исключено, что мутация обладает свойством антителозависимого усиления инфекции. Такая особенность пугала ученых с начала пандемии.

Глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов пояснил Lenta.ru, что свидетельством этого стало исследование специалистов из ЮАР.

«Уже переболевшие коронавирусом заражаются новым штаммом чаще, чем те, кто вообще не болел [COVID-19]», — привел он сделанные учеными выводы.

Чепурнов подчеркнул, что выявленный факт может указывать на наличие определенных механизмов, которые создают дополнительные возможности для попадания вируса в организм.

«Это напоминает то, чего боялись с самого начала — феномен, который называется антителозависимое усиление инфекции», — уточнил вирусолог.

Если свойство штамма подтвердится, добавил он, для эффективной борьбы с «омикроном» могут потребоваться новые вакцины. И построены они должны быть по другому принципу.

Специалисты из ЮАР, по словам Чепурнова, не предоставили данных о взаимодействии «омикрона» с уже существующими вакцинами. Нельзя исключать, что новый вариант вируса преподнесет серьезный сюрприз. Сведений о том, как протекает заболевание у заразившихся новым штаммом, пока мало.