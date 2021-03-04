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    04 марта 2021, 21:04

    Переболевшие ковидом столкнутся весной с новой опасностью — врачи

    Алена Макаренко

    Пациенты, которые перенесли коронавирус и которые предрасположены к психическим расстройствам, могут столкнуться весной с новыми трудностями. Подробностями поделился психиатр Игорь Лазарев и психолог Наталья Варская, сообщило агентство Ura.ru.

    Переболевшие ковидом столкнутся весной с новой опасностью — врачи

    Действие ковида на головной мозг не изучено до конца. Однако врачи предостерегают, что коронавирус может усугубить традиционное «весеннее обострение». Поэтому такие случаи потребуют дополнительного изучения.

    У некоторых, кто переболел COVID-19, проявляются осложнения на мозг и психику — хроническая усталость, раздражительность, депрессивные состояния. Мозг восстанавливается медленнее, чем сам организм.

    «Среди таких пациентов окажутся те, кто и так имеет психические проблемы сезонного характера. То есть, если весной депрессия обостряется и на нее лягут хвосты коронавируса, то ситуация может усложниться», — пояснил Лазарев.

    Подобное развитие событий грозит далеко не всем пациентам. Тем не менее врач посоветовал при необходимости обращаться к психиатрам.

    С ним согласилась и Варская. Психолог заявила, что вирус может выявить проблемы, ранее находившиеся в спящем состоянии.

    «Мы сталкиваемся с пациентами, жалующимися на проблемы после коронавируса. Вполне возможно, что коронавирус не сам вызывает депрессию или другие недуги, а вскрывает проблемы, которые все это время не давали о себе знать», — отметила она.

    Все это требует дополнительного изучения, подтвердила Варская.