Пациенты, которые перенесли коронавирус и которые предрасположены к психическим расстройствам, могут столкнуться весной с новыми трудностями. Подробностями поделился психиатр Игорь Лазарев и психолог Наталья Варская, сообщило агентство Ura.ru.

Действие ковида на головной мозг не изучено до конца. Однако врачи предостерегают, что коронавирус может усугубить традиционное «весеннее обострение». Поэтому такие случаи потребуют дополнительного изучения.

У некоторых, кто переболел COVID-19, проявляются осложнения на мозг и психику — хроническая усталость, раздражительность, депрессивные состояния. Мозг восстанавливается медленнее, чем сам организм.

«Среди таких пациентов окажутся те, кто и так имеет психические проблемы сезонного характера. То есть, если весной депрессия обостряется и на нее лягут хвосты коронавируса, то ситуация может усложниться», — пояснил Лазарев.

Подобное развитие событий грозит далеко не всем пациентам. Тем не менее врач посоветовал при необходимости обращаться к психиатрам.

С ним согласилась и Варская. Психолог заявила, что вирус может выявить проблемы, ранее находившиеся в спящем состоянии.

«Мы сталкиваемся с пациентами, жалующимися на проблемы после коронавируса. Вполне возможно, что коронавирус не сам вызывает депрессию или другие недуги, а вскрывает проблемы, которые все это время не давали о себе знать», — отметила она.

Все это требует дополнительного изучения, подтвердила Варская.