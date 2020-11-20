Переболевшие COVID-19 пожаловались на выпадение зубов

С неожиданным последствием COVID-19 столкнулись некоторые победившие инфекцию: у людей начали выпадать зубы. Специалисты связали это с проблемами с кровообращением.

После постановки диагноза и выздоровления все больше переболевших коронавирусом делятся историями об ослабленных зубах и деснах, сообщило издание Huffington Post. У кого-то зубы обесцвечивались, ломались и выпадали. Причем многие пациенты впервые столкнулись с подобными проблемами.

Биолог и медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли связал ухудшение состояния зубов у тех, кто болел COVID-19, с работой системы кровообращения. Коронавирус влияет на состояние кровеносных сосудов, что в итоге может грозить тромбообразованием и закупоркой кровотока. Со временем вероятны и проблемы с зубами.

SARS-CoV-2, напомнил директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена, воздействует на рецепторы ACE2. Они в том числе расположены в ротовой полости. Эксперт назвал это свидетельством прямого воздействия вируса на полость рта.

Однозначные выводы о связи между COVID-19 и болезнями зубов эксперты делать не спешат. Они призывают провести дополнительные исследования.