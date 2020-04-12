Переболевшие COVID-19 будут опасны еще месяц — эксперт
Об этом в документальном фильме «Опасный вирус» телеканала «Россия 1» сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.
«Пациенты в критическом состоянии способны выделять короноавирус в окружающую среду в течение пяти недель даже после исчезновения клинических признаков болезни», — рассказал Семенов.
Он добавил, что продолжительность этого периода зависит от того, какой была форма COVID-19. Если пациент находился в тяжелом состоянии, его организм будет продолжать выделять вирус значительно дольше.
Китайские ученые выяснили, что симптомами коронавирусной инфекции могут быть не только высокая температура и сухой кашель, но и проблемы с координацией движений и невнятная речь.