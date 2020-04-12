Излечившиеся от коронавирусной инфекции пациенты могут быть источником заражения даже спустя месяц, или даже больше, после исчезновения симптомов. Многое зависит от того, в какой форме человек перенес болезнь.

Об этом в документальном фильме «Опасный вирус» телеканала «Россия 1» сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

«Пациенты в критическом состоянии способны выделять короноавирус в окружающую среду в течение пяти недель даже после исчезновения клинических признаков болезни», — рассказал Семенов.

Он добавил, что продолжительность этого периода зависит от того, какой была форма COVID-19. Если пациент находился в тяжелом состоянии, его организм будет продолжать выделять вирус значительно дольше.

Китайские ученые выяснили, что симптомами коронавирусной инфекции могут быть не только высокая температура и сухой кашель, но и проблемы с координацией движений и невнятная речь.