    12 апреля 2020, 00:02

    Переболевшие COVID-19 будут опасны еще месяц — эксперт

    Анастасия Кукова

    Излечившиеся от коронавирусной инфекции пациенты могут быть источником заражения даже спустя месяц, или даже больше, после исчезновения симптомов. Многое зависит от того, в какой форме человек перенес болезнь.
    Переболевшие COVID-19 будут опасны еще месяц — эксперт

    Об этом в документальном фильме «Опасный вирус» телеканала «Россия 1» сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

    «Пациенты в критическом состоянии способны выделять короноавирус в окружающую среду в течение пяти недель даже после исчезновения клинических признаков болезни», — рассказал Семенов.

    Он добавил, что продолжительность этого периода зависит от того, какой была форма COVID-19. Если пациент находился в тяжелом состоянии, его организм будет продолжать выделять вирус значительно дольше.

    Китайские ученые выяснили, что симптомами коронавирусной инфекции могут быть не только высокая температура и сухой кашель, но и проблемы с координацией движений и невнятная речь.